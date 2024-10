Danneggia Bmw che sta per svoltare in via Corsica e fugge via: caccia al pirata della strada

TERMOLI. Una denuncia contro un pirata della strada, quella che domattina sarà formalizzata alla stazione Carabinieri di Termoli. Una vicenda che denota davvero quanto ormai il rispetto delle regole, anche quelle elementari, viene sistematicamente calpestato. Ad accorgersene una ragazza di appena 24 anni, che lavora in un’azienda avviata della costa. Al volante della sua Bmw X1 di colore blu viene letteralmente “arpionata” da un Suv nero con gancio da traino, i veicoli nella stessa direzione di marcia, urto che procura danni a una fiancata e far andare in pezzi lo specchietto retrovisore, in via Corsica, nel tratto poco dopo la rotatoria dell’Inps, per intenderci, col Suv che nemmeno si degna a fermarsi per vedere se ci sono feriti, oltre alla valutazione del danno provocato.

La Bmw era in fase di svolta, segnalata regolarmente.

«Abbiamo provato a seguire il veicolo, che fuggiva verso il centro, ma nel traffico è sparito nel nulla, non siamo riusciti a prendere la targa, abbiamo solo visto che era un Suv di colore scuro, probabilmente nero, con un gancio di traino, probabilmente anche la sua auto ha riportato seri danni sulla sua fiancata lato guida con probabilmente segni blu della mia macchina sui suoi graffi, chiediamo se qualcuno dovesse vedere in giro un veicolo con dei danni e caratteristiche simili a quelli descritti di segnalarcelo, per poter constatare sia il veicolo effettivo del sinistro, o se di buon cuore il conducente di contattarmi e risolvere pacificamente. per il momento è stata fatta denuncia contro ignoti e fatta richiesta di acquisizione delle telecamere, chiediamo la collaborazione di tutti, perché questi vandali della strada aumentano ogni giorno, e se continuano a non avere alcuna conseguenza per le loro azioni diventerà sempre peggio». Sul posto intervenuti gli agenti della Polizia locale. Ora si cercherà di capire se la videosorveglianza potrà essere utile, anche perché è una omissione di soccorso in piena regola, anche se fortunatamente nessuno si è ferito.

«Purtroppo i danni sono costosi e l’assicurazione non ripaga, non essendoci una targa, ma il problema non è questo, ma il fatto che la persona non si è nemmeno interessata se ci fossero feriti, se io stessi bene». Una deriva che la ragazza giudica inaccettabile.

Chiunque dovesse avere notizie, può rivolgersi a questo numero: 340.3206524.