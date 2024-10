Notarangelo: "Il Molise di oggi è più sicuro di quello del 2002?"

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il 31 ottobre non è certo una data qualsiasi per il Molise e i molisani. Rabbia, sconcerto e dolore non si cancellano, nemmeno 22 anni dopo. Ricordiamo commossi i 27 bambini e la maestra che persero la vita sotto le macerie della Jovine, il lutto inconsolabile delle loro famiglie e la lenta, difficile e incompleta fase di ricostruzione per le comunità colpite dalla tragedia del terremoto”.

E' quanto dichiara in una nota Vincenzo Notarangelo, segretario regionale di Sinistra Italiana.

“Ma è inutile - aggiunge - rievocare il passato se non si agisce nel modo giusto nel presente. La domanda da porsi è una soltanto: il Molise di oggi è più sicuro di quello del 31 ottobre 2002? Non bisogna avere paura delle risposte, piuttosto agire affinché la Storia non si ripeta. E' dovere delle istituzioni e della politica proteggere il territorio e i cittadini, la recente catastrofe di Valencia - conclude Notarangelo - ci rammenta per l'ennesima volta che la natura va rispettata e che il profitto non vale più della vita umana”.