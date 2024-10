Tamponamento sull'A14, code fino a 5 km nel tratto Termoli-San Severo

TERMOLI. Difficile oggi viaggiare, anche in A14. Fino a 5 km di coda tra i caselli di Termoli e San Severo, per un incidente stradale avvenuto nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo, per l’appunto, che ha obbligato a chiudere quel segmento, sinistro avvenuto sulla carreggiata Sud al km 508+600.

Nel sinistro - accaduto alle 16.15 - sono rimasti coinvolti due veicoli, uno dei quali si è ribaltato in seguito al tamponamento. In due trasportati dal 118 in codice rosso al Policlinico di Foggia. Sul posto anche Vigili del fuoco, Polstrada e personale della società Autostrade per l’Italia.