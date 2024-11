Auto finisce contro altre vetture in sosta davanti un locale, due feriti

MONTENERO DI BISACCIA. Si parcheggia fuori dal ristorante, per trascorrere una serata piacevole in allegria, è la notte di Halloween, ma altro che dolcetto, lo scherzo è stato poco gradito, immaginiamo.

Un tamponamento su veicoli fermi in sosta, quello avvenuto alla periferia di Montenero di Bisaccia, in contrada Olivastro, dove un'auto è finita contro le altre ferme davanti al locale. Due i feriti, entrambi all'interno del veicolo che ha causato il sinistro, poi rilevato dai Carabinieri della compagnia di Termoli, trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo dalle postazioni del 118 di Termoli e Montenero di Bisaccia, coi volontari della Misericordia in ambulanza.