Incendio in una casa a Guglionesi, paura ma nessun ferito

GUGLIONESI. Sono intervenuti oggi, venerdì 1° novembre, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, a Guglionesi per un incendio divampato in un'abitazione sul "lungomare" del posto, in viale Regina Margherita.

Nessun ferito.

La parte interna della casa di proprietà di un 60enne che ci vive da solo ha subito diversi danni.

I vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini che hanno notato la presenza di fumo.

Le cause sono da accertare.