«Troppe distrazioni e imprudenze alla guida ci mettono a rischio», la testimonianza

MAFALDA. Non sono passate che poche ore da quando un pirata della strada ha letteralmente "agganciato" un'auto in via Corsica, a Termoli, danneggiandola e poi fuggendo via.

Comportamenti negligenti alla guida sempre più frequenti, a causa delle distrazioni e dell'imprudenza, combinato disposto che specie sulle arterie extraurbane mette a rischio la vita di automobilisti e passeggeri. Per fortuna, a volte le conseguenze sono più lievi, come nel caso dell'incidente avvenuto due sere fa sulla Trignina, al bivio di Mafalda. Il conducente rimasto suo malgrado coinvolto in un sinistro, originario di San Felice del Molise, ha voluto porre in evidenza non tanto il dato di cronaca, ma proprio l'atteggiamento di chi "corre" senza preoccuparsi di cosa possa far accadere.

«Sono stato urtato da un veicolo in transito che ha compiuto un sorpasso azzardato su striscia continua, finito con l'incidente vicino al guardrail. Voglio stigmatizzare chi mette a repentaglio la tua vita, nonostante si faccia di tutto per avere la distanza di sicurezza, ma poi i guidatori da sbaraglio arrivano e succede quello che non deve avvenire».

Nel caso di specie, lo scontro è stato rilevato dai Carabinieri. «Parliamo di strade killer, ma interroghiamoci su chi provoca situazioni simili».