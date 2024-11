Senza esito nella notte le ricerche della 65enne, non è stata trovata nemmeno l'auto

BASSO MOLISE. Non ci sono stati passi in avanti nelle operazioni di ricerca della 65enne collaboratrice scolastica.

Le squadre sono state sul posto tutta la notte, tra Montorio nei Frentani, Montelongo e Santa Croce di Magliano, ma purtroppo non sì è trovata neanche la macchina nella zona in cui c'è stato l'aggancio segnale alle celle telefoniche. Stamani si valuteranno ulteriori strategie di ricerca, nell'ambito del piano provinciale coordinato dalla prefettura.

Da lunedì pomeriggio non si hanno notizie di Maria Rosaria D'Amico residente in Sant’Elia a Pianisi, collaboratrice scolastica presso la scuola materna di Campolieto. Ultimo punto di avvistamento ieri ore 17.30 dopo aver terminato orario lavoro a scuola in Campolieto.

«Dovrebbe essersi spostata con autovettura Alfa 147 tg CS727HB, di colore nero. Ultima cella di aggancio ore 15.41 in Montorio nei Frentani», le informazioni diffuse sui social.

Sul posto Carabinieri, Vigili del fuoco e Soccorso alpino.