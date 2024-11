Sanità molisana, la denuncia della Cisl Molise e Pensionati

TERMOLI. Angelo Palladino, Segretario della Cisl Pensionati, e Antonio D'Alessandro, della Cisl Molise, esprimono profonda preoccupazione e indignazione per la situazione drammatica della sanità in Molise. Le notizie che giungono sono sempre più allarmanti, evidenziando un sistema sanitario in totale crisi e abbandono.

Angelo Palladino dichiara: "Le liste di attesa, talvolta chiuse e talvolta aperte, sono il riflesso di una gestione inefficiente e irresponsabile. È inaccettabile che vi sia uno scarica barile tra il commissario, il Direttore Generale ASREM, la Regione Molise e il Decreto Molise che avrebbe dovuto ripristinare i servizi sanitari. Nulla di concreto è stato fatto. È evidente che chi paga le spese di questa mala gestione sono i cittadini più indifesi."

Antonio D'Alessandro aggiunge: "Questa situazione penalizza gravemente i cittadini più vulnerabili, in particolare i disoccupati e i pensionati, che necessitano maggiormente di assistenza sanitaria. Essi si trovano ad affrontare notevoli difficoltà economiche e, anche volendo, non possono permettersi di rivolgersi a strutture private per ricevere le cure necessarie. È una condizione intollerabile."

La CISL Pensionati e la CISL Molise chiedono con urgenza un intervento deciso e immediato per risolvere queste gravissime problematiche e garantire un accesso equo e adeguato ai servizi sanitari per tutti i cittadini molisani. "Non possiamo più tollerare che i più deboli siano abbandonati a se stessi," continua Palladino. "È tempo che le istituzioni si assumano le proprie responsabilità e agiscano concretamente per migliorare la situazione."

D'Alessandro conclude: "Chiediamo che sia fatta chiarezza e giustizia. Non possiamo permettere che la sanità molisana continui a deteriorarsi. È necessaria una revisione totale del sistema e l'implementazione di misure efficaci che garantiscano un servizio sanitario pubblico degno di questo nome."