Spacciava cocaina, hashish e marijuana: arrestato 34enne a Guglionesi

GUGLIONESI. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Campobasso, nei giorni scorsi, hanno arrestato un censurato 34enne dimorante in Guglionesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari operanti, al termine di opportuni servizi di prevenzione e repressione di reati riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti che, specie nelle località prossime alla costa molisana, stanno assumendo livelli preoccupanti, con l’infiltrazione di personaggi provenienti dalla vicina Puglia, come dimostrano le numerose operazioni di servizio eseguite, nei giorni scorsi hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare in alcuni locali rientranti nella disponibilità dell’arrestato. Le operazioni hanno avuto esito positivo, visto che in totale sono stati rinvenuti circa cento grammi di cocaina, oltre a piccole quantità di marijuana e hashish, oltre al materiale utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

A seguito di tale rinvenimento è scattato l’arresto dell’uomo che dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato posto agli arresti domiciliari.

Il Gip del Tribunale di Larino ha convalidato l’arresto e contestualmente ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le analisi qualificative e quantitative sulla droga sequestrata saranno eseguite dagli operatori del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.