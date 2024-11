Avvistamenti e ricerche della 65enne, in volo elicottero dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Sono state verbalizzate dai Carabinieri della stazione di Termoli le due segnalazioni di avvistamento avvenute ieri mattina al Terminal bus di via Martiri della Resistenza della 65enne Maria Rosaria D'Amico.

Un altro avvistamento, ma in corso di giornata, è avvenuto a Montelongo, la località in cui si sono dirette nella notte le ricerche dei soccorritori e delle forze dell'ordine, dopo che avevano battuto il territorio compreso tra Montorio nei Frentani e Santa Croce di Magliano.

Inviato anche un elicottero dei Vigili del fuoco, che in ore diurne può sorvolare il comprensorio frentano. Ma c'è chiaramente molta apprensione per quanto successo, con la collaboratrice scolastica che uscita dalla scuola di Campolieto non ha fatto ritorno a Sant'Elia a Pianisi, dirigendosi, verosimilmente, in basso Molise, questo dicono i segnali di aggancio delle celle telefoniche del suo numero mobile e le testimonianze acquisite sulla costa.