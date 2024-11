Insieme per Larino attacca Puchetti: "Degrado e abbandono di via De Gasperi"

LARINO. Non si placa la polemica del gruppo consiliare Insieme per Larino. Dopo la denuncia delle problematiche del Liceo D'Ovidio, stavolta parlano della situazione di degrado e di abbandono di via Alcide De Gasperi.

«Via Alcide De Gasperi è l’ennesimo esempio di totale abbandono da parte dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Puchetti. Incuria e mancanza di manutenzione hanno trasformato questa zona in un luogo pericoloso e impraticabile, dove i residenti si trovano costretti a improvvisare soluzioni fai-da-te per preservare almeno un minimo di sicurezza.

Camminare lungo questa strada è diventato un rischio. Il marciapiede si è affossato in più punti, cedendo sotto il peso del tempo e della mancata manutenzione. Le mattonelle sono saltate, rotte e mal allineate, creando buche e dislivelli che rendono impossibile una camminata sicura. I pedoni si trovano costretti a evitare i punti più disastrati e a fare attenzione ad ogni passo. Ma per gli anziani o per chi ha difficoltà motorie o usa carrozzine, come le persone con disabilità e le madri con passeggini, questa situazione rappresenta un vero e proprio ostacolo: molti sono obbligati a scendere dal marciapiede e a camminare sulla strada, esponendosi a un ulteriore pericolo.

Sul tratto di marciapiede, una ringhiera in ferro dovrebbe garantire sicurezza e supporto. Tuttavia, come gran parte della strada, anche la ringhiera è stata abbandonata alla propria sorte. La struttura è visibilmente inclinata, indebolita dalla ruggine e da anni di incuria. Per prevenire un cedimento i residenti stessi hanno tentato di rimediare alla situazione: hanno legato la ringhiera a un palo della luce, in una sorta di “riparazione d’emergenza” per evitare il peggio. Un intervento improvvisato che, per quanto precario, evidenzia il senso di responsabilità dei cittadini e la totale assenza di interventi da parte delle istituzioni.

Non è solo il marciapiede a preoccupare i residenti. Anche la strada stessa sta lentamente cedendo, con crepe e avvallamenti che si fanno ogni giorno più evidenti. Il deterioramento progressivo dell’asfalto aumenta il rischio di cedimenti più gravi, che potrebbero avere conseguenze per la sicurezza pubblica, tanto per chi viaggia in auto quanto per i pedoni costretti a camminare sulla strada a causa dell’inaccessibilità del marciapiede.

Come se le condizioni del marciapiede e della ringhiera non fossero abbastanza gravi, tutta l’area è soffocata da una vegetazione che cresce in modo incontrollato. Erba alta, cespugli incolti e cumuli di foglie secche occupano ogni angolo, facendo da “cornice” a un quadro di abbandono assoluto.

I cittadini di Via Alcide De Gasperi non chiedono nulla di straordinario: semplicemente che chi di competenza faccia il proprio dovere, assicurando un minimo di decoro e sicurezza. Il Sindaco e l’amministrazione devono rispondere concretamente alle necessità di residenti e non, con un intervento urgente per restituire loro un ambiente vivibile e sicuro, evitando che a rimetterci siano sempre i cittadini, poiché ogni eventuale risarcimento per infortuni ricade sulle casse pubbliche, quindi sulle loro stesse spalle.

Per ora, purtroppo, l’unica cosa certa è che Via Alcide De Gasperi continua ad essere un simbolo di decadimento e abbandono».

Galleria fotografica