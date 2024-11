Tamponamento in via Corsica, due donne trasportate al Pronto soccorso

TERMOLI. Tamponamento in via Corsica, nel primo pomeriggio di oggi, con un'auto furgonata che ha urtato una vettura che viaggiava sulla corsia Nord, in direzione Termoli centro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Termoli e il 118 Molise, con la postazione di Montenero di Bisaccia e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Lievemente ferite, con delle contusioni, le due donne che erano nella macchinata tamponata, una 55enne di Portocannone e una 29enne campana.