Di magnitudo 4.0 la scossa registrata nella notte a Montecilfone, Manes: «Non ci sarebbero danni»

MONTECILFONE. Solo un grosso boato, quello udito in paese, a Montecilfone, per la scossa di terremoto avvenuta all'1.51 della notte con epicentro a 6 km a Sud di Montecilfone.

La prima stima di 4.2 di magnitudo è stata poi corretta dalla rilevazione della sala sismica dell'Ingv di Roma.

La scossa è avvenuta con coordinate geografiche (lat, lon) 41.8510, 14.8590 a una profondità di 18 km.

Secondo informazioni acquisite, solo spavento, ma nessun danno, per fortuna.

Abbiamo sentito il sindaco, Giorgio Manes, che è stato in contatto con la prefettura di Campobasso, e assieme ai Carabinieri della compagnia di Termoli e della locale stazione ha compiuto un primo sopralluogo, che ha evidenziato come non ci sarebbero state conseguenze. In ogni caso, stamani, ci sarà una ulteriore ispezione, soprattutto negli edifici pubblici e nelle scuole. Il primo cittadino si è confrontato sull'accaduto anche col Governatore Francesco Roberti.

La scossa è stata avvertita anche nelle vicinanze, nel raggio di 10 km i comuni di Larino, Guardialfiera, Palata, Guglionesi, Acquaviva Collecroce e Tavenna.