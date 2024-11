Crolla il solaio di una casa già inagibile a Montecilfone

Sisma a Montecilfone: l'intervista al sindaco Giorgio Manes

MONTECILFONE. Il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, in costante contatto anche con la Protezione civile nazionale, dopo quanto avvenuto nella notte, con la scossa da 3.8 rilevata all'1.51 (l'Ingv ne ha calibrato l'intensità), evento tellurico seguito e preceduto da terremoti registrati solo a livello strumentale.





Nessun allarmismo particolare, è evidente, ma è chiaro che il ricordo del sisma del 2018 è ancora molto nitido. Se negli edifici pubblici non ci sono stati problemi, un crollo è accaduto in via Crispi, dove ha ceduto il solaio di un'abitazione già inagibile proprio per le conseguenze delle scosse di sei anni fa.

A segnalarlo il proprietario. Controlli sono stati effettuati in tutti i Comuni del circondario e nella diga del Liscione.