Aveva dato fuoco a veicoli in città e merce sul piazzale di un negozio, arrestato piromane

LARINO. Un mese di novembre particolarmente movimentato per i Carabinieri della compagnia di Larino.

Un altro arresto è stato portato a compimento, stavolta a carico di un piromane.

In manette, dunque, l’uomo che lo scorso settembre aveva dato fuoco ad alcuni veicoli e a della merce di un esercizio commerciale. Le immediate indagini dei militari della Compagnia frentana hanno permesso di riconoscere ed identificare il piromane attraverso la visione dei filmati di alcune telecamere della zona, tra l’altro già nota alle Forze dell’Ordine. Una raccolta meticolosa di frame ed una certosina azione di comparazione, unita ad un raccordo determinante delle informazioni acquisite nell’immediatezza dei fatti, ha permesso di identificare la persona per la segnalazione alla Procura della Repubblica di Larino. Non in ultimo, la sinergia con i cittadini che, ancora una volta, hanno riposto presente sporgendo denuncia presso la locale Stazione dei Carabinieri, sentendosi parte integrante dello Stato.

I fatti, lo ricordiamo, avvenuti lo scorso 7 settembre, avevano visto protagonista un uomo che, transitando per alcune strade del centro della località frentana, aveva appiccato diversi incendi prima su un paio di autovetture parcheggiate in sosta e poi su della merce che era esposta in strada. Le fiamme avevano danneggiato anche parte di uno stabile, mettendo a serio rischio l’incolumità di molte persone. Numerose le segnalazioni giunte da parte di cittadini che, allarmati nel cuore della notte, avevano contattato il 112 ed avevano richiesto l’intervento delle pattuglie, giunte senza ritardo sul posto. Di lì lo spegnimento delle fiamme, la raccolta delle immagini (fondamentali ancora una volta), le indagini e il provvedimento della magistratura frentana, che hanno chiuso un cerchio importantissimo.

Danneggiamento seguito da incendio è il reato contestato dalla Procura. Sinergia con i cittadini, investigazioni rapide e risposta immediata della Procura frentana, a garanzia e sicurezza del territorio e dei cittadini.