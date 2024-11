Strappate alla morte, la storia a lieto fine di Carmen e Melany

CAMPOBASSO. In un momento di paura e angoscia, la sanità molisana si è dimostrata all'altezza di una sfida vitale, trasformando una potenziale tragedia in una storia a lieto fine. Grazie alla tempestività e alla professionalità di medici, infermieri e soccorritori del 118, una giovane madre e la sua bambina sono state strappate alla morte in una notte che resterà impressa nel cuore della famiglia e dell’intera comunità.

Hanno strappato alla morte la madre e regalato la vita alla bimba di nome Melany. Merito della professionalità dei medici tutti, infermieri e Pronto soccorso.

Una storia a lieto fine, che ha come protagonista Carmen quasi a fine gravidanza, colpita dal distacco totale della placenta con il conseguente black-out di ossigeno per la bimba. Quando sono arrivate al nosocomio Cardarelli la situazione era drammatica, ma ora sono fuori pericolo. La sua gravidanza procedeva tranquillamente, mancava poco più di un mese. Un mix di emozioni e gioia che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre, poco prima delle 2, una telefonata drammatica è giunta alla centrale operativa del 118: “Mia moglie sta male, è coperta di sangue e ha perso i sensi”. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e, al loro arrivo, hanno compreso il dramma.

Alle 1:45 la signora Carmen è stata trasportata al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a un cesareo d’urgenza. È nata così la piccola Melany, ma la madre era in pericolo di vita a causa della grave emorragia. Trasferita in rianimazione, è stata sottoposta a quattro trasfusioni, che le hanno salvato la vita.

L'ospedale Cardarelli, con I medici dottor Vincenzo Cuzzone, dottor Mercorio, dottoressa Amelia Paglia hanno salvato due vite.

Questa è l'occasione per portare alla luce la sanità molisana e la sua efficienza.

La famiglia, Salvatore e Matteo Marinelli, desidera ringraziare tutto il reparto di rianimazione, nella persona del direttore dottor Vincenzo Cuzzone, il reparto di Ginecologia, rappresentato dal dottor Mercorio e dalla dottoressa Amelia Paglia, e il reparto di Neonatologia, rappresentato dalla Dott.ssa Debora Simonetti.