Sempre più frequenti gli episodi di disagio, a San Giacomo il vice sindaco interviene in prima persona

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Esempi quotidiani di disagio, quelli che forze dell’ordine, rete di assistenza socio-sanitaria e amministratori locali si trovano a dover affrontare, gestire e per quanto possibile avviare a soluzione.

Chiaramente parliamo di un contesto più ampio, ma ci sono anche specificità come quelle scolastiche, ad esempio, o legate al mondo degli immigrati.

Ma stavolta ci riferiamo a un episodio accaduto nell’abitato di San Giacomo degli Schiavoni, dove il vice sindaco, Massimo Fiocchi, è dovuto intervenire personalmente dopo aver ricevuto la telefonata di alcuni congiunti di una donna, che era andate in escandescenze, fino a gettare degli abiti dalla finestra della sua abitazione. Una vicenda che non sarebbe una novità, come hanno fatto intendere nel passato anche i condomini.

In un primo momento Fiocchi era anche riuscito a placarne la collera, ma poi è stato necessario far intervenire forze dell'ordine e soccorritori.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise e i Carabinieri della compagnia di Termoli, con la signora, una 50enne, che è stata trasportata all’ospedale San Timoteo.

Ma quello che vogliamo sottolineare, al netto del dato spicciolo di cronaca, che oggi ha riguardato la residente a San Giacomo, ma ogni giorno vede testimonianze continue, è quello di un disagio diffuso, una società che per quanto si sforzi istituzionalmente – almeno a proclami – di essere inclusiva, non riesce evidentemente nel suo scopo.

Giovani, adulti, anziani, nuclei familiari, persone sole, sempre più evidente una crepa profonda nella rete degli equilibri che regge la nostra collettività.

Dall’emergenza educativa a quella esistenziale, il passo non è breve, è già compiuto.