"Ci mancherai, ti porteremo sempre nel nostro cuore", il saluto dei bimbi a Maria Rosaria

TERMOLI. Ben prima delle 15 il feretro della 65enne Maria Rosaria D'Amico è stato portato nella chiesa madre, a Sant'Elia a Pianisi, dove sono stati celebrati i funerali della collaboratrice scolastica, che lavorava alla scuola dell'infanzia di Campolieto.

La donna è rientrata in paese dall'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dove essere stata ritrovata senza vita, nella sua Alfa 147, precipitata in un dirupo, dopo aver salutato i colleghi della scuola di Campolieto in cui lavorava.

Ed è stato proprio il ricordo di alcuni alunni dell'Istituto a rendere ancora più commoventi le esequie per Rosaria, come la chiamavano le persone che la conoscevano punto i bambini dall'altare hanno ricordato la dolcezza, la gentilezza e la disponibilità della donna.

"Ci mancherai, ti porteremo sempre nel nostro cuore", il messaggio dei piccoli alunni. Tante le persone che hanno partecipato alla cerimonia per dare l'ultimo saluto a Maria Rosaria sulla cui morte c'è un'indagine della procura di Larino che per fare luce sugli ultimi attimi di vita della 65enne ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul suo corpo, eseguita ieri a Termoli.

Galleria fotografica