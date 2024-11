Violento scontro frontale sulla statale 87, ma per i conducenti ferite lievi

LARINO. Scontro piuttosto violento quello avvenuto nella serata di oggi, sulla statale 87, nei pressi della stazione di servizio Esso, ormai chiusa. Asfalto bagnato e insidia per gli automobilisti, facile sia stata questa la causa che ha portato a contatto una Punto nera e una Panda bianca, con un impatto frontale.

Conducenti miracolosamente quasi del tutto illesi. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Larino con tre gazzelle. Intervenuto anche il 118 Molise, con la postazione di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo.

I due conducenti sono stati medicati sul posto. Rallentamenti segnalati in zona per via dei numerosi detriti e dell’olio fuoruscito dai veicoli per cui si attende l’arrivo di una squadra dell’Anas che dovrà provvedere alla rimozione e al ripristino della percorribilità completa della strada.