Auto fuori strada, due donne miracolosamente illese

BASSO MOLISE. Le chiamiamo sliding doors, oppure segni del destino. Due uscite di strada, auto ribaltate e conseguenze quasi nulle, per fortuna.

Due le donne miracolate nel pomeriggio di oggi. Primo incidente nell'agro di Montenero, in contrada San Biase, dove una 38enne residente in paese è finita in mezzo alla vegetazione ed è rimasta illesa, fortunatamente. Sul posto sono intervenuti sia il 118 Molise, con la postazione locale e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che le forze dell’ordine.

Ad alcuni chilometri di distanza, dove una 23enne di San Salvo si è ribaltata con l’auto, e anche in questo caso miracolosamente illesa, sulla SP 51, sempre con 118 e forze dell’ordine intervenute.