Arrivano le scuse dell'aggressore, il 15enne picchiato per un "complimento alle scarpe"

TERMOLI. E' uscito allo scoperto l'autore dell'aggressione avvenuta lunedì scorso al Terminal Bus di via Martiri della Resistenza, a Termoli, costato il ricovero e un intervento al 15enne.

«Vorrei innanzitutto chiedere scusa alla persona che ho 'menato', per non volevo arrivare alle mani, perché io avevo capito male, che lui mi ha fatto i complimenti alle scarpe», il ragazzo ammette che ha scambiato l'osservazione per un insulto. Chiedo scusa a tutti, alla famiglia di questo ragazzo. Spero che guarisca presto».

«Incredibile, mio figlio è stato aggredito per un complimento alle scarpe», la chiosa del papà di E.