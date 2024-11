Incendio di canna fumaria, Vigili del fuoco intervengono in via Pertini

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati nella serata di oggi in via Pertini, a causa dell'incendio di una canna fumaria, avvenuto in una delle traverse interne della strada di collegamento tra contrada Airino e contrada Porticone.

La squadra del 115 è intervenuta con l'autoscala, per raggiungere il comignolo in cui si erano sprigionate delle fiamme.