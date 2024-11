Oggi a San Salvo l’ultimo saluto a Gloria Griguoli, a Trivento è lutto cittadino

TRIVENTO – SAN SALVO. È lutto cittadino oggi a Trivento. A proclamarlo è stato il sindaco Luigi Pavone perché la sua comunità è stata gravemente ferita dalla morte di Gloria Griguoli, originaria del paese molisano e che a soli 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

A piangere Gloria anche altre due comunità abruzzesi: San Salvo, dove risiedeva da anni con la sua famiglia, e Vasto, dove studiava. I suoi sogni si sono interrotti improvvisamente sabato scorso, intorno alle 20.30, sulla statale 647 Bifernina che collega Termoli a Campobasso. A ricostruire la dinamica dell’incidente è la polizia stradale che sta verificando se fu l’auto in cui viaggiava la ragazza, condotta dal fidanzato 19enne, a sbandare dopo aver urtato accidentalmente il guard rail per poi scontrarsi frontalmente con la Fiat Croma, guidata da un’infermiera dell’ospedale di Campobasso.

Quell’urto è stato fatale, Gloria è morta sul colpo mentre il ragazzo, in gravi condizioni, è stato traferito in codice rosso al Caldarelli dove è attualmente ricoverato. Mercoledì mattina il medico legale Massimiliano Guerriero ha effettuato l’ispezione cadaverica esterna sul corpo di Gloria. A disporre l’esame, come atto dovuto, il sostituto procuratore Anna Rita Carollo che ha richiesto una relazione dettagliata che potesse aiutare a chiarire il quadro dell’incidente e rispondere ad eventuali richieste risarcitorie. La Procura ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia per la cerimonia funebre che si svolgerà oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo (Leggi). Nel giorno delle esequie, a Trivento, dove profondi sono i legami con Gloria e la sua Famiglia, le scuole osserveranno un minuto di silenzio, gli esercenti abbasseranno le saracinesche per 15 minuti, sono vietate attività ludiche e ricreative. Tutti i cittadini, insomma, sono invitati a partecipare, alle 11 di mattina, a un momento di raccoglimento e rispetto, come segno tangibile di solidarietà e condivisione.