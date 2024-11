Trasporto pubblico e sicurezza, escono allo scoperto i lavoratori delle autolinee

TERMOLI. La sicurezza sulle strade è una priorità che non può essere trascurata, soprattutto quando si tratta di infrastrutture fondamentali come la Bifernina, arteria vitale per il Molise e le sue comunità. Ogni giorno, centinaia di cittadini, lavoratori e lavoratrici si trovano ad affrontare rischi inaccettabili lungo questa strada e nelle fermate del trasporto pubblico locale, molte delle quali non rispettano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge.

Nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento, le istituzioni continuano a mostrare una preoccupante indifferenza verso un problema che minaccia la vita e l’incolumità di chi utilizza il servizio. Di fronte a questa situazione, i lavoratori del trasporto pubblico hanno deciso di agire, adottando misure che tutelino la sicurezza dei passeggeri e degli autisti stessi.

«Cittadine e cittadini molisani, utenti del trasporto pubblico locale, ci rivolgiamo a voi consapevoli che, insieme a noi, siete le principali vittime delle gravi mancanze che caratterizzano una situazione trascinata ormai da troppi anni.

Abbiamo segnalato ripetutamente la pericolosità di alcune fermate del servizio pubblico, sollecitando le istituzioni a intervenire con i provvedimenti adeguati. Tuttavia, i nostri appelli non hanno sempre trovato riscontro. Al contrario, troppo spesso ci siamo trovati di fronte a indifferenza o persino ostilità da parte degli amministratori regionali e comunali. Desideriamo informarvi che, per tutelare la sicurezza di tutti, gli autisti del trasporto pubblico locale non effettueranno più fermate nei punti che non rispettano le normative previste dal Codice della Strada. Questa decisione, assunta nel pieno rispetto delle leggi vigenti, ha come obiettivo prioritario la salvaguardia della vita dei passeggeri e del personale di guida. Il rischio di incidenti è purtroppo concreto, come dimostra il tragico caso di Giorgia Coraini, la giovane di 15 anni investita e uccisa a San Benedetto Po mentre attraversava la strada dopo essere scesa da un autobus. Inoltre, la responsabilità penale per eventuali violazioni delle norme cade soprattutto sull’autista, che non può permettersi di mettere a rischio la sicurezza altrui né di esporsi a sanzioni. Solo nei giorni scorsi, infatti, alcuni colleghi sono stati multati dalle forze dell’ordine per aver effettuato fermate non a norma. Per queste ragioni, comunichiamo che gli autisti si asterranno dal fermarsi nei punti privi di autorizzazioni lungo le Strade Statali 647 e 87, salvo l’adozione di misure di messa in sicurezza delle fermate. Questa decisione sarà effettiva dal 1° dicembre prossimo, così da garantire un adeguato preavviso agli utenti.

Si tratta di una scelta di responsabilità e buon senso, necessaria per proteggere la sicurezza dei viaggiatori, degli automobilisti e dell’intera comunità molisana. Rivolgiamo dunque un appello alle istituzioni, alla politica e alle autorità competenti affinché affrontino con serietà un problema ignorato per troppi anni. Dopo oltre 60 anni di Regione Molise, è giunto il momento di trovare una soluzione concreta».