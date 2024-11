Forza una finestra e ruba un portatile, furto con scasso alla scuola di via Po

TERMOLI. Sono quei furti che provocano fastidi particolari, entrare - danneggiando porte o finestre - in un edificio scolastico e rubare strumenti che sono lì per contribuire alla formazione degli alunni.

Un comportamento strisciante, più diffuso di quello che si pensi, purtroppo. L'esempio è venuto dal colpo commesso nella tarda serata di ieri, quando il lestofante di turno ha forzato una finestra nel plesso di via Po dell'istituto comprensivo "Achille Pace", forse sapendo già dove agire.

Si è intrufolato in una delle aule dov'era custodito un computer portatile in un cassettone e l'ha portato via, furto da alcune centinaia di euro. A metterlo in fuga l'allarme che è scattato puntualmente, prima che potesse dirigersi in altri locali e arricchire il bottino.

Stamani, una insegnante, ha trovato il cassetto scassinato e nessuna traccia del notebook. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli, che hanno compiuto i rilievi e presso la cui stazione è stata formalizzata la denuncia a carico di ignoti.

Nelle ultime settimane questo fenomeno è attenzionato in modo particolare dalle forze dell'ordine, che rafforzeranno ulteriormente la vigilanza vicino alle scuole.