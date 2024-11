L'allarme furti non dà tregua e i sindaci si rivolgono ancora al prefetto

BASSO MOLISE. Amministratori in campo contro l'allarme furti, che non accenna a scemare nel basso Molise. Come messo in rilievo anche nelle attività di prevenzione e repressione delle forze dell'ordine, così come nei coordinamenti prefettizi, sempre sensibile la pressione sui confini territoriali da parte della criminalità.

Nei giorni scorsi, un sindaco, Luca Montanaro a Montelongo, aveva così allertato: «Avviso alla popolazione, stante il tentato furto avvenuto in paese si invitano tutti i cittadini a segnalare prontamente eventuali situazioni e/o vetture sospette alle competenti autorità o ai recapiti del comune. Abbiamo già provveduto ad allertare la competente stazione dei Carabinieri che intensificherà i controlli sul territorio per la sicurezza di tutti”.

A seguire, dopo aver interpellato anche i sindaci dei paesi limitrofi, d’intesa, ha inviato una missiva al Prefetto di Campobasso con la quale ha chiesto al massimo rappresentante del Governo un incontro per studiare insieme le migliori soluzioni per l’intensificazione dei controlli per garantire sicurezza alle popolazioni. Firmatari anche i colleghi di Bonefro, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto e Rotello. Nella lettera i sindaci dei territori di Montelongo, Bonefro, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto e Rotello, «Desideriamo porre alla Sua attenzione, la situazione che in questo ultimo periodo si è venuta a creare, con la presenza di un aumento di furti o tentati furti nelle abitazioni avvenuti in diversi luoghi. Nonostante la totale ed assoluta fiducia nelle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizie Municipali) dove sono presenti, che sono sempre in “prima linea” e che operano in maniera egregia nell’arginare questi fenomeni, desideriamo chiederLe di poterci ricevere al fine di addivenire a soluzioni contrastanti per l’intensificazione dei controlli da parte delle stesse forze dell’ordine per garantire sicurezza alle nostre popolazioni».