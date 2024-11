Partiti i controlli sulle deiezioni canine a Campomarino

CAMPOMARINO. Sono iniziati stamane i controlli da parte della Polizia locale di Campomarino, in collaborazione con le guardie ambientali dell'associazione Aisa, per il contrasto alle disposizioni in materia di igiene e sanità per l'obbligo di raccolta delle deiezioni canine e degli obblighi di condotta per proprietari di cani.

I controlli, che proseguiranno nei giorni successivi, saranno finalizzati al rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene e dunque verificare che i cani non vaghino liberamente e sporchino i luoghi del paese aperti al pubblico e sanzionare la mancata dotazione, da parte dei proprietari dei cani condotti nelle strade, piazze nei giardini pubblici, marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, delle idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle deiezioni canine.

Gli interventi di controllo sugli obblighi di raccolta delle deiezioni canine, svolte dagli Agenti, riguarderanno tutta la cittadina adriatica e consentiranno di prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone e a garantire la civile convivenza con particolare attenzione ai marciapiedi quali luoghi destinati alla circolazione pedonale ed alle zone verdi e nei luoghi destinati allo svago.

Le violazioni di mancata raccolta immediata delle deiezioni canine e della mancata dotazione al seguito di idonee attrezzature e di altre disposizioni é punita con la sanzione prevista dall'ordinanza sindacale n. 3 del 19.04.2013 nella quale si rende noto che all'interno del parco della solidarietà sito in via Marconi è presente un'area verde per lo svago e lo sgambamento degli animali da compagnia, fatte salve in ogni caso le sanzioni di cui alla fattispecie regolate dalla Legge Regionale n. 7 del 04.03.2005 (tra cui la mancata microchippatura del cane e della sua mancata iscrizione all'anagrafe canina) nonché eventuali responsabilità di carattere penale e/o civile.