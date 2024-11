A spasso con quasi 100 grammi di hashish, 20enne arrestato e ragazza denunciata

TERMOLI. Ancora un arresto e una denuncia nella lotta allo spaccio di stupefacenti, da parte dei Carabinieri della compagnia di Termoli.

A finire nelle maglie della giustizia un 20enne e una 19enne.

Nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio in città, i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato e denunciato in stato di libertà, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rispettivamente un 20enne già noto alle forze dell'ordine e una 19enne incensurata, entrambi residenti in provincia di Campobasso.

I militari dell'Arma hanno controllato un’autovettura in transito con all'interno la giovane coppia, in chiaro stato di agitazione; a seguito delle perquisizioni personali e veicolare d’iniziativa, rinvenuti complessivamente tre involucri in cellophane contenenti 82 grammi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante.

Successivamente effettuate anche perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due, conclusesi però con esito negativo. Droga e bilancino sono stati sequestrati.

Con l'accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 20enne è stato arrestato e confinato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre la 19enne è stata denunciata a piede libero alla Procura di Larino.

L’arresto è stato poi opportunamente convalidato dal gip frentano, poiché legittimamente effettuato e il giovane è tornato in libertà.