Operaio si infortuna alla gamba, soccorso nell'area del nucleo industriale

TERMOLI. Un operaio di nazionalità straniera è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, in un'azienda del nucleo industriale. Il lavoratore è caduto in un container, ferendosi al ginocchio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, i Carabinieri della compagnia adriatica e il 118 Molise, che ha trasportato il dipendente al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.