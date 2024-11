Si avvicina il Natale e c'è chi prova a fare il "pacco": «Portatelo, che vi faccio trovare la Polizia»

TERMOLI. I soliti ignoti, coloro che tentano di gabbare le persone ritenute più indifese, con raggiri e truffe, artifizi e furti. Una 79enne di Termoli ha subito l’ennesima telefonata per così dire truffaldina. Dal 6 settembre 2022 al 19 novembre 2024 (oggi), poco cambia, anzi, sono sempre più frequenti gli episodi, con chi viene bersagliato anche da pratiche commerciali scorrette, insomma, il telefono ormai scotta, specie quello fisso.

«Come ormai è "tradizione" come arriva questo periodo di Natale ricominciano le truffe natalizie. Questa mattina alle 11.40 mia moglie come nei due anni trascorsi ha ricevuto la solita telefonata... – ci racconta il coniuge - nonna sono tuo nipote. Non mi sento bene ma le Poste mi dovrebbero consegnare un pacco. Posso farlo portare da te? Mia moglie, ormai esperta ha risposto.... ‘portatelo che vi faccio trovare la Polizia’. Vogliamo evidenziare questa vicenda, affinché si possano ulteriormente avvertire gli anziani a non cadere in questi tranelli».

Se da un lato, la capacità di resilienza, nel sottrarsi dalle grinfie potenziali dei malfattori è positiva, perché dimostra di saper fare filtro, dall’altra evidenzia quanto sia invasiva nella società la condotta di chi vuole approfittare dei più deboli, ma non sempre ci cascano per fortuna, seppur sono esperienze che un lascito di sfiducia verso il prossimo lo provocano, inevitabilmente.

In conclusione, vogliamo riproporre i consigli che vennero diffusi in Termoli in Diretta, proprio lo scorso 20 novembre 2023, nella trasmissione in live streaming col maggiore Alessandro Vergine, comandante della compagnia dell'Arma dei Carabinieri a Termoli.