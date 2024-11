Scontro in centro tra furgone e auto, mamma e bimbo al Pronto soccorso

TERMOLI. Due feriti. una donna di 37 anni e il figlio di appena 4, nello scontro avvenuto in pieno centro, all'incrocio tra via Rio Vivo, il Terzo corso, via Cuoco e via Cesare Battisti, tra una Lancia Y rossa con la donna al volante e il furgone di un corriere, che avrebbe travolto l'utilitaria. Illeso un altro bimbo, di 7 anni, che era nella Lancia Y.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, con la volante del commissariato di Polizia, e il 118 Molise, sul posto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale signora e bimbo, con escoriazioni dovute all'impatto, visto che l'auto è finita contro l'edificio che sorge all'angolo del crocevia, oltre a un enorme spavento, anche a causa dello scoppio dell'air-bag nella macchina, in frantumi anche i vetri.