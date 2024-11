Che spavento in via Alfano, finestra cade al suolo

TERMOLI. Paura in via Alfano, nella serata di oggi.

Poco prima delle 19, a causa del forte vento, che sta causando problemi in tutta la provincia, come abbiamo riferito sul bollettino degli interventi dei Vigili del fuoco, un infisso vetrato si è staccato da un edificio, crollando al suolo e per fortuna senza cadere addosso a nessuno, ma vista la via centrale e di transito pedonale e non solo si è rischiato molto.

In ogni caso, grande lo spavento di chi era nei pressi, poi si è formato l'inevitabile capannello di persone, come ci ha riferito un nostro "gancio". Ora la finestra dovrà essere rimossa, così come le schegge disseminate ovunque e occorrerà mettere l'imposta in sicurezza.