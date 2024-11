Individuato e denunciato soggetto per abbandono illecito di rifiuti

CAMPOMARINO. Continua il contrasto agli abbandoni di rifiuti da parte della Polizia Locale di Campomarino.

Gli agenti del Comando dopo aver svolto opportune attività, individuavano un soggetto, che si rendeva responsabile dell'abbandono di rifiuti al suolo in un terreno sito in agro di Campomarino derivanti da uno sgombero di un intero stabile. In virtù delle nuove norme il soggetto è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per violazione agli art. 192 e 255 del D. lgs. 152/06 che prevede un' ammenda da 1.000 a 10.000 euro.