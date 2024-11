Suv sfonda il guardrail e finisce nel canale sulla statale 87, due giovani fuggono via

TERMOLI. Una Hyundai Tucson esce fuori strada sulla statale 87, in direzione Larino, all'altezza dell'ex Zuccherificio del Molise e sfonda il guardrail, finisce contro il sovrappasso pedonale, che danneggia, e vola nel canale sottostante, ribaltandosi.

È avvenuto nel primo pomeriggio e stando a quanto hanno riferito alcuni testimoni, nella vettura c'erano due giovani, che sono riusciti a liberarsi e sono fuggiti via, salvo poi, vedere il conducente, rimasto ferito, raggiungere il Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, dove è stato raggiunto dagli agenti del commissariato di Polizia, che erano intervenuti sul posto, al km 215 della statale 87, assieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e agli operai dell'Anas. Sul posto era sopraggiunto anche il 118, coi volontari della Misericordia in ambulanza, ma non hanno trovato nessuno, vista la fuga degli occupanti la Tucson.

Incidente dalla dinamica drammatica, ma coi due ragazzi che hanno avuto la buona sorte dalla loro parte, a quanto pare. Il veicolo era intestato a una persona anziana, su questo saranno gli agenti di via Cina a stabilire cosa sia accaduto.

