Scontro tra un'auto e un trattore, ferito 74enne

PORTOCANNONE. Nel territorio comunale di Portocannone, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla SP 84, poco distante dalla rotatoria della statale 87, un'Alfa 156 è rimasta coinvolta in un incidente con un mezzo agricolo, che poi ha proseguito la sua marcia, forse nemmeno accorgendosi di quanto accaduto.

Un 74enne di Bonefro è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, ma non in condizioni preoccupanti, dopo l'intervento del 118 e dei Carabinieri della compagnia di Termoli. Sul posto il trattore non c'era all'arrivo di soccorritori e forze dell'ordine, con la dinamica resa nota dal malcapitato, che ha subito ingenti danni al veicolo, con l'abitacolo pressoché distrutto.