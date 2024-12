Luminarie, Larino nel Cuore risponde ai cittadini del centro storico

LARINO. “Larino nel Cuore: Gratitudine ai cittadini del Centro storico e impegno per un futuro luminoso".

Il presidente Salvatore Faiella risponde sul tema delle luminarie.

"Gentili Cittadini del Borgo di Larino, abbiamo letto con grande attenzione e profonda emozione la vostra lettera aperta. È davvero toccante vedere quanto amore e dedizione abbiate per il nostro paese e per il suo centro storico, e quanto forte sia il vostro desiderio di vedere il borgo risplendere ancora una volta di luci e magia durante il periodo natalizio. Le vostre parole ci ricordano quanto l’evento delle Luminarie abbia avuto il potere di unire la comunità e di attirare visitatori, trasformando Larino in un luogo incantato.

Come Presidente dell’Associazione Larino nel Cuore, desidero rispondere alle vostre osservazioni con la massima trasparenza, per chiarire alcuni aspetti importanti e per ribadire il nostro impegno nei confronti della comunità.

Prima di tutto, è essenziale ribadire che Larino nel Cuore è e rimarrà sempre un’associazione indipendente e apartitica. La nostra unica missione è quella di valorizzare Larino, il suo centro storico e il suo patrimonio, lavorando esclusivamente per il bene della nostra città. Non abbiamo mai voluto, né mai vorremo, essere parte di diatribe o divisioni politiche. Il nostro impegno è sempre stato rivolto alla collaborazione e all’unione della comunità, mai alla divisione.

Un punto che tengo a sottolineare con forza è che l’associazione non ha mai, in alcun modo, attaccato i cittadini del centro storico. Al contrario, siete stati sempre il nostro supporto più prezioso. È grazie alla vostra disponibilità, al vostro entusiasmo e alla vostra pazienza che abbiamo potuto realizzare le Luminarie in passato. Avete aperto le vostre case, messo a disposizione spazi privati, accettato piccoli disagi, e sostenuto il nostro lavoro con affetto e fiducia. Per tutto questo, vi siamo profondamente grati.

Vorrei inoltre chiarire che gli allestimenti delle luminarie sono stati realizzati nel massimo rispetto delle proprietà private. Non ci sono mai state forzature né interventi invasivi, e tutto è stato fatto con il consenso dei residenti. Questa collaborazione, basata sulla fiducia reciproca, è stata il cuore pulsante del successo delle Luminarie, e non possiamo che ringraziarvi di cuore per tutto il vostro sostegno.

Con grande dispiacere, devo comunicarvi che, purtroppo, quest’anno non sarà possibile realizzare le Luminarie. Organizzare un evento di questa portata richiede mesi di lavoro, una pianificazione meticolosa. Purtroppo, le difficoltà incontrate non ci hanno consentito di avviare in tempo utile i preparativi necessari per garantire un evento all’altezza delle aspettative.

Questa decisione è stata per noi estremamente sofferta, ma necessaria per mantenere fede al nostro principio di offrire sempre iniziative di qualità.

Tuttavia, il nostro impegno non si ferma qui. Guardiamo già al futuro con determinazione e stiamo lavorando per pianificare al meglio il prossimo anno. A partire da gennaio, avvieremo tavoli tecnici coinvolgendo il Comune e tutti i soggetti interessati per affrontare le criticità attuali e per costruire un progetto ancora più ambizioso.

Vogliamo che le Luminarie tornino a essere un evento simbolo di Larino, capace non solo di illuminare le strade, ma anche di accendere i cuori di tutti noi.

Permettetemi di concludere con un ringraziamento sincero. Sapere che il nostro lavoro ha significato tanto per voi è per noi una fonte inesauribile di motivazione. Le vostre parole, il vostro sostegno e la vostra passione sono la dimostrazione più bella che Larino è una comunità viva, pronta a collaborare per un futuro luminoso. Con affetto e gratitudine, Salvatore Faiella, presidente dell’Associazione Larino nel Cuore".