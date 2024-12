Accusa un malore alla guida e finisce con l'auto contro due vetture in sosta

TERMOLI. Incidente in via Torino nella mattinata di oggi. Una Fiat Panda di colore giallo è finita contro due autovetture in sosta, a causa del malore accusato da una 55enne che era alla guida dell'utilitaria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato la signora al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.