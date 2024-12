Per sbaglio sulla scalinata della "Fontana", auto recuperata dai Vigili del fuoco

Auto sulla scalinata del centro commerciale "La Fontana"

TERMOLI. C'è chi va di corsa in questo dicembre, forse per approfittare delle offerte. Vogliamo sdrammatizzare, ma sicuramente lo spavento c'è stato per il conducente che era alla guida dell'autovettura finita sulla scalinata che porta al parcheggio del centro commerciale "La Fontana".

Evidentemente una distrazione, possiamo immaginare, per imboccare la via sbagliata, essendo veicolo e non pedone. La macchina è rimasta così in bilico sui gradini, in attesa che intervenissero i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, assieme agli agenti di Polizia del commissariato di Termoli, deputato al recupero della Opel.

Inevitabili i disagi durante le operazioni compiute dal 115, che hanno avuto il loro da fare per togliere l'automobile dalla gradinata.