Ruba un furgone e si ferma a fare shopping, arrestato 29enne

TOLLERANZA ZERO

TOLLERANZA ZERO mer 04 dicembre 2024

ISERNIA. Sabato scorso, i Carabinieri del Comando Stazione di Montaquila, unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montaquila, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 29enne originario della provincia di Isernia. I militari, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno notato l’uomo alla guida di un furgone, intento a uscire dal parcheggio di un noto centro commerciale del posto e subito dopo allontanarsi velocemente imboccando la Statale 85 Venafrana. Dopo averlo fermato, i Carabinieri hanno verificato che il veicolo era stato rubato poche ore prima nel centro abitato di Isernia e che proprio in quel frangente il proprietario stava sporgendo la denuncia di furto presso gli uffici del locale Comando Stazione Carabinieri. A seguito di una accurata perquisizione, sono stati rinvenuti all’interno del furgone anche alcuni capi di abbigliamento che l’uomo aveva asportato poco prima all’interno di un negozio del centro commerciale.

Esperite e formalità di rito il 20enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Isernia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.