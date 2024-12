Aggredì due agenti di Polizia all'epoca del Covid, condannato a sei mesi

LARINO. Tempi duri quelli della pandemia, con le restrizioni in vigore.

C'è chi non ha "retto" e dinanzi a rilievi su comportamenti poco edificanti, se l'è presa con le forze dell'ordine, fino ad aggredirle. Un episodio, documentato sui social nel luglio 2020, vide un ragazzo, all'epoca non ancora trentenne, si scagliò violentemente contro due agenti della volante del commissariato di Polizia, che avevano risposto a una chiamata d'intervento in centro, per intemperanze del giovane.

Vicenda sfociata nel processo penale che si è chiuso ieri al tribunale di Larino, con la sentenza di condanna disposta dal giudice Elena Di Brino, che ha parzialmente accolto la richiesta della Procura, sei mesi in luogo dei dieci che l'accusa aveva formulato (condivisa dalla parte civile).

Il risarcimento civile sarà definito in altra sede.