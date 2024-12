Scontro tra due auto vicino all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale nella serata di oggi in viale Padre Pio, direzione via Ischia, poco distante dall'ingresso laterale dell'ospedale San Timoteo, in cui sono rimaste coinvolte due auto.

Una Volkswagen Polo, guidata da un 80enne, stava percorrendo la strada contromano e si è scontrata con una Fiat Punto, con all'interno conducente e una passeggera 47enne. Quest'ultima è rimasta ferita ed è stata trasportata nel vicinissimo Pronto soccorso dal 118 e dall'ambulanza della Misericordia in ambulanza, al pari del pensionato al volante della Polo, che ha accusato uno stato confusionale e finito pure lui al San Timoteo.

Sul posto la pattuglia della Polizia municipale di Termoli.