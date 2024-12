Fanno saltare in aria lo sportello bancomat a Montenero, danni ai locali della Bper

MONTENERO DI BISACCIA. Ancora un "assalto esplosivo" in basso Molise, stavolta è avvenuto a Montenero di Bisaccia.

Boato assordante intorno alle 3, mancavano 15 minuti, due le auto che sono state segnalate in fuga su via Foscolo, dopo aver fatto saltare in aria lo sportello bancomat di via Massangioli, con l'utilizzo della tecnica della marmotta.

Danni ingenti all'immobile dell'istituto di credito e residenti svegliati nel cuore della notte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Montenero, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento adriatico; al momento non è ancora quantificato il bottino dell'azione criminale, peraltro molte delle banconote sono rimaste nel locale devastato dalla deflagrazione.

