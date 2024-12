Minacciato, insultato e aggredito il nostro direttore perché faceva il suo lavoro

TERMOLI. Un episodio di violenza ha scosso questa mattina la città, quando il nostro direttore Emanuele Bracone è stato seguito e aggredito da un uomo, mentre stava svolgendo il suo lavoro. Secondo le testimonianze, Bracone è stato prima seguito da un individuo sconosciuto mentre si trovava in Piazza Monumento, per poi essere raggiunto e attaccato lungo il tragitto che conduce al centro commerciale Lo Scrigno.

L'aggressore, un giovane di cui al momento non si conoscono ancora tutte le generalità, ha colto di sorpresa il direttore, scagliandosi contro di lui e facendogli cadere la macchina fotografica e il telefono. Bracone è stato ferito con alcuni graffi sul viso, ma è riuscito a mantenere la calma e a mettere in fuga l'aggressore.

Immediatamente dopo l'incidente, il direttore ha contattato la volante del Commissariato di via Cina, che si è precipitata sul posto, ma dell'aggressore non c'era più traccia. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'uomo sarebbe noto per comportamenti squilibrati.

Questo episodio di violenza pone nuovamente l'accento sulla crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree centrali della città, dove episodi di questo tipo sembrano essere sempre più frequenti.