Residenti si allarmano, segnalati furti nei quartieri periferici di Termoli

TERMOLI. Festività natalizie è sinonimo di aggregazione sociale, di ritrovi, incontri e uscite per shopping, il rovescio della medaglia è quello di lasciare più spesso incustodite le proprie abitazioni e nel periodo con più oscurità, dove il buio arriva presto, si creano occasioni di azioni predatorie in misura maggiore.

Della notte appena trascorsa segnalazioni di furti in abitazione, avvenuti nelle zone periferiche della città di Termoli, uno a Diesa Grande e tre nella zona del quartiere di San Pietro.

Occorrerà riscontrare questi colpi con le relative denunce, anche per mettere in moto la macchina investigativa delle forze dell’ordine, ma come avvenuto anche per il “colpo esplosivo” a Montenero di Bisaccia appena 24 ore prima, è chiaro che in un periodo dove consumi e spese aumentano, così come il giro di soldi, tutto diviene più appetibile per i malviventi.

Il veicolare direttamente a noi queste disavventure è ulteriore conferma di un allarme sociale evidente, al di là delle cifre ufficiali che attesterebbero una non recrudescenza del fenomeno, ma occorre stare in campana.