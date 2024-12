Nissan Micra rubata a Vasto recuperata a Termoli dalla Polizia locale

TERMOLI. Un veicolo rubato nell'estate scorsa a Vasto è stato rinvenuto a Termoli, nella giornata di ieri.

In seguito a straordinari controlli della Polizia locale di Termoli, per garantire la rimozione dei veicoli nella zona dello stadio, in concomitanza con la partita a porte chiuse di serie D tra i giallorossi del Termoli calcio 1920 e la Sambenedettese, in via della Vela è stata rinvenuta dal personale del comando di Piazza Kennedy una Nissan Micra, rubata a Vasto nel mese di giugno scorso.

Dopo le procedure d'ufficio, la Micra è stata restituita al legittimo proprietario, residente sempre a Vasto.