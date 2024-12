Due colpi nella notte ad Apricena: assaltate una gioielleria e una tabaccheria

APRICENA. Notte di crimini ad Apricena, dove due episodi di furto con modalità spettacolari hanno colpito il centro cittadino. Tra le 3 e le 4 del mattino, una tabaccheria e una gioielleria sono state prese di mira, forse dalla stessa banda di malviventi.

Il primo colpo è avvenuto in una tabaccheria: utilizzando un'auto lanciata in retromarcia contro la saracinesca, i ladri sono riusciti a forzare l'ingresso. Una volta dentro, hanno trafugato denaro e tabacchi lavorati, accumulando un bottino ingente.

Poco dopo, la banda ha usato una pala meccanica per assaltare una gioielleria situata in Corso Generale Torelli. In questo caso, l'obiettivo principale è stata una cassaforte, che i malviventi sono riusciti a portare via. Anche qui il valore del bottino è stato descritto come ingente, ma non ancora quantificato.

Durante la fuga, i ladri hanno seminato chiodi a quattro punte lungo le strade, nel tentativo di ostacolare eventuali inseguitori.

Sul luogo degli eventi sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi e hanno avviato un'indagine approfondita. Le telecamere di sorveglianza delle zone colpite e delle possibili vie di fuga saranno fondamentali per risalire ai responsabili.

La comunità resta scossa da questa escalation di furti audaci e ben organizzati.