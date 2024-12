Furgoncino avvolto dalle fiamme nel territorio di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Furgoncino di colore bianco in fiamme nella mattinata di oggi in contrada Petriera, a San Martino in Pensilis, sulla strada della Carrese.

A causare il rogo, con ogni probabilità, sarebbe stato un corto circuito; comunque poi in accertamento da parte del 115, coi Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, e dei Carabinieri della compagnia di Larino, intervenuti con il radiomobile.

Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, per fortuna il conducente è riuscito ad allontanarsi in tempo, restando illeso.