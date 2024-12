Sorpreso con oltre 50 grammi di hashish e bilancino, arrestato 28enne

TOLLERANZA ZERO mer 11 dicembre 2024

TERMOLI. A conclusione di un mirato servizio di controllo del territorio, svolto a Termoli e finalizzato a prevenire e reprimere le violazioni in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia hanno arrestato, in flagranza del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne incensurato, originario del Gambia ma da tempo residente a Termoli.

Nell’ambito della medesima attività, un 20enne del luogo è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Campobasso, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Gli operanti hanno notato il 28enne, nel centro cittadino, mentre cedeva 1,20 grammi di hashish a un acquirente in cambio di 10 euro. A quel punto i militari sono intervenuti tempestivamente, bloccando i due e procedendo a effettuare anche una perquisizione domiciliare nei confronti del “pusher”. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 1 panetto di hashish del peso di circa 54 grammi, 26 involucri in carta stagnola contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo di circa 29 grammi e 1 bilancino elettronico di precisione.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, in attesa delle analisi di laboratorio e del successivo deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato. Il 28enne, accertate le sue responsabilità penali per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto e punito dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).

Nel corso dell’udienza successiva, l’arresto è stato convalidato poiché legittimamente effettuato e l’uomo è stato successivamente liberato.

Questa attività si inserisce in una serie di operazioni simili condotte recentemente dall’Arma di Termoli (CB), evidenziando quanto il problema della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani sia ancora un tema di massima attenzione.