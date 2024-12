Cade in casa e non riesce a rialzarsi, accorrono Vigili del fuoco e Polizia

TERMOLI. Emergenza in un'abitazione di via Cairoli, nella serata di oggi. Una donna è caduta in casa e non riusciva a rialzarsi da sola a causa delle conseguenze dell'incidente domestico.

Avvisate forze dell'ordine e 118 Molise, con l'intervento della volante del commissariato di Polizia, che ha richiesto l'ausilio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, con l'autoscala. La squadra del 115 è così riuscita a entrare nell'appartamento in pieno centro, per permettere di soccorrere la signora.