Via delle Tamerici: furto in appartamento e segnalazioni di movimenti sospetti

TERMOLI. Nelle ultime ore, cresce la preoccupazione tra i residenti di via delle Tamerici, dove si è verificato un furto in appartamento. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 12:30, nella palazzina grigia situata sulla destra della strada. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta conducendo indagini per ricostruire quanto accaduto.

Secondo alcune segnalazioni giunte dai cittadini della zona, si nota frequentemente la presenza di una macchina grigia con targa straniera che desta sospetti. Non è chiaro se il veicolo sia collegato agli episodi di criminalità, ma il fatto sta generando allarme tra i residenti.

"La presenza di persone e mezzi sospetti ci preoccupa," riferiscono alcuni abitanti, che chiedono maggiore attenzione e interventi più incisivi da parte delle autorità per garantire la sicurezza della zona.

Invitiamo i cittadini a mantenere alta la vigilanza e a segnalare tempestivamente movimenti sospetti alle forze dell’ordine, contribuendo così a tutelare la sicurezza della comunità.

Galleria fotografica